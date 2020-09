Storia di Anna Banti, la scrittrice che diede voce alle donne (Di mercoledì 2 settembre 2020) 35 anni fa ci lasciava Anna Banti, nome de plume di Lucia Lopresti, autrice di sette raccolte di racconti, nove romanzi e numerosi interventi saggistici. La Banti fu la moglie del famoso critico d’arte Roberto Longhi, prima suo professore al liceo Tasso di Roma e poi suo compagno di una vita. Insieme, i due fondarono la storica rivista «Paragone», visitarono le chiese di tutta Italia, perdettero una casa sotto i bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Eppure, la Banti decise di non sfruttare l’affermazione professionale dell’amato marito e preferì, piuttosto, abbandonare la Storia dell’arte per costruirsi, tramite la scrittura, uno spazio tutto suo, in cui esprimere la sua ricchezza interiore e il suo talento. Tale scelta derivava dalla ferma ... Leggi su romadailynews

