Stipendi non pagati, Jiangsu Suning nega le accuse (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nelle scorse ore sono emerse diverse indiscrezioni in merito a delle presunte minacce da parte dei giocatori dello Jiangsu Suning, i quali avrebbero smesso di allenarsi per protestare contro il mancato pagamento degli Stipendi da parte della proprietà. Tuttavia, la situazione sarebbe rientrata piuttosto rapidamente, con gli stessi calciatori che – hanno riportato diverse testate … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

LaStampa : Il caso degli stipendi non pagati da Zhang - LaStampa : Non è l'Inter, ma lo Jiangsu Suning: e c'è chi parla di uno sciopero dei calciatori. - Zebratus : RT @CalcioFinanza: Stipendi non pagati, Jiangsu #Suning nega le accuse - PonytaEle : RT @marcocf69: @lucatelese Eppure in Svizzera non mancano frutta e verdura. Sarà perché è un vero stato che tutela gli stipendi e i prodott… - fabrizio_sn : RT @marcocf69: @lucatelese Eppure in Svizzera non mancano frutta e verdura. Sarà perché è un vero stato che tutela gli stipendi e i prodott… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi non Il caso degli stipendi non pagati da Zhang La Stampa Bonus malus

La spinta impressa dal Governo con una lunga lista di incentivi ai consumi non ha smosso l'economia. Mariano Bella (Confcommercio) all'Huffpost: "È una logica perdente, da inseguimento. Non crei stimo ...

Ex Auchan, le voci dei licenziati: "Siamo disperati"

Da ieri l’ipermercato all’interno del centro commerciale Belpò di San Rocco ha chiuso, contestualmente al passaggio dal gruppo Auchan a quello Conad. Oggi ci sarà l’inventario e domani la proprietà di ...

La spinta impressa dal Governo con una lunga lista di incentivi ai consumi non ha smosso l'economia. Mariano Bella (Confcommercio) all'Huffpost: "È una logica perdente, da inseguimento. Non crei stimo ...Da ieri l’ipermercato all’interno del centro commerciale Belpò di San Rocco ha chiuso, contestualmente al passaggio dal gruppo Auchan a quello Conad. Oggi ci sarà l’inventario e domani la proprietà di ...