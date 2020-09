Stefano De Martino trasloca ma ha capito che è Belen la donna della sua vita (Foto) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stefano De Martino è a Milano, trasloca in una nuova casa dove porta soprattutto un po’ di musica (Foto). E’ il suo ultimo post mentre la rivista Chi rivela che Stefano sembra avere capito che è Belen la donna della sua vita. Stefano De Martino ha sbagliato di nuovo? Ha agito di impulso, ha lasciato per la seconda volta Belen Rodriguez e per la seconda volta desidera tornare da lei? Il settimanale di Alfonso Signorini è da sempre vicino alla famiglia Rodriguez, il colpo di scena potrebbe quindi essere reale ma il trasloco in corso del ballerino e conduttore dice altro. Sono però queste le ultime indiscrezioni, parlano ... Leggi su ultimenotizieflash

StraNotizie : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelato il vero motivo della loro rottura - CheDonnait : Il settimanale Chi svela perché #StefanoDeMartino ha lasciato #BelenRodriguez #stefano #demartino #belen - infoitcultura : Alessia Marcuzzi pronta a parlare: ecco la verità su Stefano De Martino - infoitcultura : Stefano De Martino fugge in barca con una “donna speciale” - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen, giornalista svela: “Lei ama divertirsi” -