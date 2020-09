Stefano De Martino pentito ma Belen non lo vuole più: “Ecco il vero motivo della rottura” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez non stanno più insieme, ormai non è più una novità. I due hanno riprovato a ricucire il loro rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago, ma dopo il lockdown la coppia è scoppiata di nuovo. È stato il conduttore di Made in Sud a voler spezzare ancora una volta il legame, facendo soffrire parecchio la soubrette argentina. Belù credeva molto in questo ritorno di fiamma e un’ennesima rottura le ha letteralmente frantumato il cuore in mille pezzi. La rottura tra i due risale allo scorso maggio e oggi, a distanza di mesi, il settimanale Chi ha finalmente svelato i motivi per i quali Stefano ha preso questa decisione così importante. Decisione che è stato un vero e proprio terremoto, non ... Leggi su howtodofor

StraNotizie : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelato il vero motivo della loro rottura - CheDonnait : Il settimanale Chi svela perché #StefanoDeMartino ha lasciato #BelenRodriguez #stefano #demartino #belen - infoitcultura : Alessia Marcuzzi pronta a parlare: ecco la verità su Stefano De Martino - infoitcultura : Stefano De Martino fugge in barca con una “donna speciale” - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen, giornalista svela: “Lei ama divertirsi” -