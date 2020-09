Stecchi a Losanna con la stella Lavillenie nella Diamond League (Di mercoledì 2 settembre 2020) Torna oggi la Diamond League e in gara c'è Claudio Stecchi. Per l'azzurro l'appuntamento è di prestigio, la classica Athletissima di Losanna, in Svizzera, quest'anno trasformata in un "city event" di ... Leggi su quotidiano

texdionis : RT @atleticaitalia: #atletica ?? @Diamond_League domani a Losanna in centro città: l'astista Claudio Stecchi in pedana dopo i tre nulli agli… - SportPiceno : New post: ATLETICA, DIAMOND LEAGUE: DOMANI ASTA A LOSANNA, STECCHI TRA LE STAR - sportface2016 : #Atletica #DiamondLeague City event di salto con l'asta a #Losanna, c'è anche #Stecchi - valessandra59 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? @Diamond_League domani a Losanna in centro città: l'astista Claudio Stecchi in pedana dopo i tre nulli agli… - atleticaitalia : #atletica ?? @Diamond_League domani a Losanna in centro città: l'astista Claudio Stecchi in pedana dopo i tre nulli… -