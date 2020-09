Steatosi epatica: perché il fegato ingrassa e cosa fare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Normalmente il 5% degli epatociti, le cellule del fegato, contiene grasso. Nel caso del fegato grasso la percentuale è superiore e si va progressivamente verso la Steatosi epatica. Perché il fegato ingrassa? Prima di tutto dipende dalle nostre cattive abitudini. Un’alimentazione ipercalorica, specie se unita alla scarsa attività fisica, rappresenta un nemico per la salute del fegato. Per questo chi è in sovrappeso ha una probabilità più elevata di sviluppare il fegato grasso. Conterebbe anche la genetica, come è stato verificato. Come si scopre il fegato grasso L’approccio più semplice è quello dell’ecografia che permette di vedere se il ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Steatosi epatica Donne in postmenopausa più a rischio di steatosi epatica non alcolica Notizie scientifiche.it In funzione al “San Luca“ il super ecografo donato a Malattie infettive da un’azienda

E’ già attivo all’interno della struttura di Malattie infettive ed epatologia dell’ospedale “San Luca”, dopo la consegna avvenuta alcuni giorni fa, un nuovo ecografo di ultima generazione, il top di g ...

Un ecografo di ultima generazione alle malattie infettive del S. Luca

