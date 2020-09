Statue “razziste”, a Washington 150 monumenti nel mirino dei dem. Trump: “Non lo permetterò” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Washington, 2 set – Era solo questione di tempo prima che il problema dei simboli «controversi» – Statue, dipinti, toponomastica ritenuta retaggio di un passato razzista – approdasse anche a Washington, provocando una dura frizione tra amministrazione cittadina e presidente degli Stati Uniti che ovviamente a Washington è istituzionalmente residente. La città di Washington, dopo aver nominato una propria commissione consultiva al fine di valutare i simboli presenti in città, ha ritenuto che oltre 150 tra palazzi, monumenti di vario ordine e genere, parchi e scuole debbano mutare nome oppure debbano essere rimossi o «contestualizzati». Per contestualizzato, nella neo-lingua del politicamente corretto, in genere si intende ... Leggi su ilprimatonazionale

