Star Wars, John Boyega contro la Disney: "Se ne sono fregati di Finn" (Di mercoledì 2 settembre 2020) John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha puntato il dito contro la Disney, accusandola di aver messo da parte il suo personaggio. John Boyega è tornato a raccontare gli aspetti negativi della sua esperienza nella saga di Star Wars, puntando il dito contro la Disney che, secondo lui, ha messo da parte il personaggio da lui interpretato, l'ex Stormtrooper Finn. Da quando la trilogia sequel di Star Wars si è conclusa con L'ascesa di Skywalker, John Boyega non ha mai perso l'occasione di sottolineare quanto la sua esperienza nella galassia lontana ... Leggi su movieplayer

angeeljque : ho appena finito di vedere 'Star Wars: Return of the Jedi' e queste sono le uniche due reaction pics che mi vengono… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars, John Boyega contro la Disney: 'Se ne sono fregati di Finn' - imaplatypus_ : RT @MathouLeChatOFF: @StrangePredar Imagine tu prefers Harry Potter a Star Wars bahahha la honte - greenvloloxhs : @Streptococco_ boh io amo i film della marvel (per farti capire i miei gusti) però star wars non mi ha proprio preso - ossswin : sono stra felice che john boyega stia iniziando ad essere onesto riguardo il suo ruolo in star wars, il modo in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars La seconda stagione di The Mandalorian sarà ‘STRABILIANTE’ Star Wars Addicted Venezia 2020: il red carpet della serata di apertura

Cate Blanchett sarà presidente di giuria alla Mostra di Venezia 2020 L'attrice e produttrice australiana guiderà la giuria che assegnerà il Leone d'oro e gli altri premi alla 77. Mostra Internazionale ...

Star Wars, John Boyega contro la Disney: "Se ne sono fregati di Finn"

John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha puntato il dito contro la Disney, accusandola di aver messo da parte il suo personaggio. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 02/09/2020 ...

Cate Blanchett sarà presidente di giuria alla Mostra di Venezia 2020 L'attrice e produttrice australiana guiderà la giuria che assegnerà il Leone d'oro e gli altri premi alla 77. Mostra Internazionale ...John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha puntato il dito contro la Disney, accusandola di aver messo da parte il suo personaggio. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 02/09/2020 ...