Stadio Firenze, Mallegni, FI,: 'Renzi si arroga meriti non suoi, venga in Senato e legga i testi' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Leggo oggi sui quotidiani che il Senatore di Rignano come al solito, non essendo mai presente, non venendo mai in Commissione, non venendo mai in Senato, si erge a salvatore dello Stadio di Firenze, ... Leggi su gonews

FrancescoBonif1 : Grazie a @ItaliaViva, nel decreto semplificazioni, si sbloccano l’Aeroporto di Firenze e lo stadio al campo di Mart… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fi… - marcomix80 : RT @DarioNardella: Bene l’approvazione nel #dlsemplificazione di due emendamenti molto importanti: avanti con il nuovo stadio Franchi e con… - MTF66545448 : RT @FrancescoBonif1: Grazie a @ItaliaViva, nel decreto semplificazioni, si sbloccano l’Aeroporto di Firenze e lo stadio al campo di Marte c… - CirianiCarlo : RT @LaPrimaManina: E mentre la #Ceccardi dona il sangue per qualche like Dell'AVIS, #Renzi, con un emendamento al decreto semplificazioni,… -