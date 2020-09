SportMediaset – Il PSG offre 50 milioni per Skriniar: no dell’Inter (Di mercoledì 2 settembre 2020) PSG interessato a Milan Skriniar Con l’addio di Thiago Silva che si è svincolato ed è andato al Chelsea, i vice-campioni d’Europa del PSG cercano un difensore e hanno messo nel mirino il difensore slovacco dell’Inter Skriniar. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i parigini avrebbero avanzato ai nerazzurri un’offerta da 50 milioni di euro che sarebbe stata rispedita al mittente. Il club di Viale della Liberazione, pur ritenendo il difensore sacrificabile, per lasciarlo partire chiede almeno 65 milioni di euro. Parte di questa cifra sarà poi reinvestita per portare a Milano N’Golo Kantè. L'articolo SportMediaset – Il PSG offre 50 milioni per Skriniar: no dell’Inter ... Leggi su intermagazine

UBrignone : RT @Sport_Mediaset: Da #Bayern e #Psg offerte per #Perisic e #Skriniar. Ma l'#Inter vuole di più. I campioni d'Europa vogliono tenersi il c… - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: #SportMediaset :' Psg fa sul serio per #Skriniar. L'Inter chiede 70 mln, il psg ne offre 50.' - EasyGadget_ID : RT @Sport_Mediaset: Da #Bayern e #Psg offerte per #Perisic e #Skriniar. Ma l'#Inter vuole di più. I campioni d'Europa vogliono tenersi il c… - Sport_Mediaset : Da #Bayern e #Psg offerte per #Perisic e #Skriniar. Ma l'#Inter vuole di più. I campioni d'Europa vogliono tenersi… - diegocecati : RT @FootballAndDre1: #SportMediaset :' Psg fa sul serio per #Skriniar. L'Inter chiede 70 mln, il psg ne offre 50.' -

Ultime Notizie dalla rete : SportMediaset PSG Il Psg le prova tutte: Neymar e Di Maria, telefono bollente con Leo - Sportmediaset Sport Mediaset Tre giocatori del Psg positivi al Covid: sarebbero Neymar, Di Maria e Paredes

Il Psg ha comunicato la positività al coronavirus di tre giocatori senza, però, specificare i nomi. A farlo è stata L'Equipe e la notizia trova conferme: Neymar, Di Maria e Paredes sono risultati posi ...

Calciomercato Inter, arriva l’offerta del Psg per Skriniar

Nelle scorse ore si era rilevato un primo interesse da parte del Psg per il difensore slovacco che, dopo aver ceduto Thiago Silva, cerca un sostituto all’altezza. Il colpo di scena arriva a distanza d ...

Il Psg ha comunicato la positività al coronavirus di tre giocatori senza, però, specificare i nomi. A farlo è stata L'Equipe e la notizia trova conferme: Neymar, Di Maria e Paredes sono risultati posi ...Nelle scorse ore si era rilevato un primo interesse da parte del Psg per il difensore slovacco che, dopo aver ceduto Thiago Silva, cerca un sostituto all’altezza. Il colpo di scena arriva a distanza d ...