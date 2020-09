Speranza: prime dosi del vaccino entro l’anno (Di mercoledì 2 settembre 2020) «La ripartenza in sicurezza è il nostro obiettivo principale e non lasceremo soli i presidi: ci sarà presenza significativa e 11 milioni di mascherine al giorno». Il ministro della Salute Roberto Speranza cerca di rassicurare durante l’informativa al Senato. «La riapertura delle scuole – ha sottolineato – non è una priorità per il governo, credo che la riapertura delle scuole sia la più grande priorità per tutta la nostra comunità nazionale e allora dico: lavoriamo insieme per recuperare lo spirito … Continua L'articolo Speranza: prime dosi del vaccino entro l’anno proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

sole24ore : Coronavirus, Speranza: «Prime dosi del vaccino Ue-Astrazeneca entro fine anno. Priorità è riaprire le scuole»… - Corriere : Speranza: «Le prime dosi del vaccino disponibili entro la fine del 2020» - robersperanza : «Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità». 150 anni fa nasceva Maria Montessori, tra le prim… - TV7Benevento : Speranza: 'Prime dosi vaccino Covid entro 2020'... - manu_lovemusic : RT @Corriere: Speranza: «Le prime dosi del vaccino in arrivo entro l’anno» -