Speranza | “A breve pubblici tutti i verbali del Cts Sul vaccino antinfluenzale serve forte campagna | aperto tavolo con i farmacisti”

"Molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico". L'annuncio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua informativa al Senato. Cinque verbali del Cts sono già consultabili online, ora arriva la conferma di quanto aveva già dichiarato il premier Giuseppe Conte, che ha spiegato di non avere "nulla da nascondere". Lo stesso ha spiegato Speranza a Palazzo Madama: "La linea del governo è stata sin dall'inizio una linea di massima trasparenza e stiamo lavorando proprio affinché questi verbali, dove non c'è nulla assolutamente che non possa esser reso noto all'opinione pubblica, possano esser pubblicati".

"Il quadro epidemiologico europeo si è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aperto il suo interve ...

