Spazio, svelato nuovo gruppo di buchi neri: merito delle onde gravitazionali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Osservato per la prima volta un buco nero di massa intermedia: fa parte di una nuova e inaspettata popolazione di buchi neri, anello mancante nell’evoluzione di questi oggetti cosmici, a lungo sfuggito agli astronomi. E’ stato scoperto grazie al segnale di onde gravitazionali e catturato dai rivelatori Advanced Virgo, dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego) al quale l’Italia collabora con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e dai due interferometri di Advanced Ligo, negli Stati Uniti. La scoperta e’ pubblicata sulle riviste Physical Review Letters e Astrophysical Journal Letters. Il buco nero ha la massa pari a 142 volte quella del Sole ed e’ nato dalla fusione di due buchi neri che hanno la massa pari a 66 e 85 masse solari. ... Leggi su ildenaro

