'Sottomettiamoci ai mariti', 34enne fonda movimento delle mogli tradizionali ma è bufera (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si chiama Alena Kate Pettitt la 34enne che sta facendo parecchio discutere in questi giorni per il movimento da lei fondato e chiamato " Traditionalist Wives ". L'obiettivo quello di diffondere e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sottomettiamoci mariti "Sottomettiamoci ai mariti", 34enne fonda movimento delle mogli tradizionali ma è bufera Gazzetta del Sud LA POLEMICA

Si chiama Alena Kate Pettitt la 34enne che sta facendo parecchio discutere in questi giorni per il movimento da lei fondato e chiamato "Traditionalist Wives". L'obiettivo è quello di diffondere e rila ...

Alena e il movimento delle mogli che fa discutere: "Sottomettiamoci ai mariti"

