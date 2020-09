Sony LA-EA5, lanciato il nuovo adattatore per obiettivi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sony presenta il nuovo adattatore per obiettivi LA-EA5 con cui si potranno sperimentare capacità di messa a fuoco automatica avanzate collegando gli obiettivi con attacco A ai modelli più recenti di fotocamere con attacco E Sony ha annunciato il lancio del nuovo LA-EA5, un adattatore per obiettivi con attacco A full-frame da 35mm che permette agli utenti di abbinare facilmente le fotocamere avanzate con attacco E alle ottiche con attacco Ai. Utilizzando il nuovo adattatore LA-EA5 per ottiche con attacco A è ora possibile sfruttare le apprezzatissime funzionalità di messa a fuoco automatica e scatto ad alta velocità, disponibili nelle fotocamere di ultima generazione ... Leggi su tuttotek

