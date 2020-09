Sondaggio Pagnoncelli, partita aperta alle Regionali in Puglia: Fitto in vantaggio su Emiliano. Decisivi i voti del M5s (Di mercoledì 2 settembre 2020) Altro risultato in bilico per le prossime elezioni Regionali è quello in Puglia, dove secondo l’ultimo Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, è in vantaggio sul presidente uscente, Michele Emiliano. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia è stimato al 41%, contro il 39,4% del governatore del Pd. Ampiamente staccata la candidata del M5s, Antonella Laricchia, al 15,6%, così come è lontanissimo dal podio il candidato di Italia viva, Ivan Scalfarotto, all’1,6%. L’esito del voto è tutt’altro che scontato, considerando per esempio la variabile del voto disgiunto, evocato dallo stesso Emiliano rivolgendosi agli ... Leggi su open.online

In Toscana si profila un testa a testa tra il candidato di centrosinistra Eugenio Giani con il 43% e la candidata della Lega Sussana Ceccardi con il 42,5% dei consensi. Sono i dati che emergono dal so ...

