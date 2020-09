Sondaggi Regionali Puglia: leggero vantaggio di Fitto su Emiliano ma la partita è ancora aperta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Otto i candidati in competizione, fra volti noti e sconosciuti, i Sondaggi danno in vantaggio Fitto. Ma il breve scarto lascia la partita ancora aperta Urne aperte in Puglia il 20 e 21 settembre, dove la competizione elettorale si gioca fra ben 8 candidati. Dai Sondaggi sulle intenzioni di voto i pugliesi paiono preferire Raffaele … L'articolo Sondaggi Regionali Puglia: leggero vantaggio di Fitto su Emiliano ma la partita è ancora aperta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

borghi_claudio : Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legi… - La7tv : #omnibus La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 spiega le ragioni della sua candidatura: 'Da 5 anni sono co… - La7tv : #omnibus @SusannaCeccardi (Lega), candidata alle prossime #regionali in #Toscana, commenta gli ultimi #sondaggi: 'S… - maisenzamutor : RT @RobertoMerlino1: Buongiorno. Ma voi,ai sondaggi,ci credete ancora? Prima del 4 marzo 2018 il M5S lo davano poco sopra il 20%ed arrivó a… - agoacciaio : RT @RobertoMerlino1: Buongiorno. Ma voi,ai sondaggi,ci credete ancora? Prima del 4 marzo 2018 il M5S lo davano poco sopra il 20%ed arrivó a… -