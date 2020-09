Sondaggi politici SWG, tra gli italiani ritorna la preoccupazione per il coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era probabilmente inevitabile, guardando alla ripresa dei contagi in atto da qualche settimana, e gli ultimi Sondaggi politici di SWG lo testimoniano, gli italiani stanno tornando ad avere paura del virus. Risalgono sopra il 50%, al 51%, quelli che pensano sia probabile contrarlo. Sono ora il 51%. E al 27% quelli che si dicono molto preoccupati. Il 59% lo è invece abbastanza. A luglio queste percentuali erano scese ai minimi dopo i picchi di marzo.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: SWGDiminuisce parallelamente la quota di quanti ritengono che rispetto ai mesi scorsi si corre un minor pericolo di morire se ci si ammala. Erano il 68% a giugno, sono il 51% ora. Rimangono tanti, il 77% quelli che pensano che ora si fa più facile individuare i focolai, ma due mesi fa erano il 45%. Mentre sono ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : FORZA SUSANNA! - zazoomblog : Sondaggi politici SWG tra gli italiani ritorna la preoccupazione per il coronavirus - #Sondaggi #politici… - SoniaLaVera : RT @anna29723176: @PAOLO21071966 @SalvatoreTrim13 @CatenoDeLuca @Musumeci_Staff @messinaora @Angie95485992 @Apache1000100 @AdryWebber @51in… - gattogigiola : Ma che caxxo di sondaggi sono questi? forse vi piacerebbe. ?????????????? Sondaggi politici: tonfo della Lega, i gialloros… - Reset_Italia : @LegaSalvini Secondo ultimi #sondaggi la #lega di #salvini è al minimo storico! -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Elezioni Regionali Campania scuole chiuse dal 18 al al 23 settembre a Torre del Greco Scuole chiuse dal 18 al 23 settembre a Torre del Greco, nel Napoletano, per consentire le elezioni regionali e ref ...(di Marco Danieli) Giorgia Meloni è tornata a Verona oggi pomeriggio (qui il nostro video) per un breve incontro con i candidati di FdI alle elezioni regionali e con la stampa che si è tenuto in piazz ...