Sondaggi elettorali Euromedia: referendum taglio parlamentari, 40% di indecisi (Di mercoledì 2 settembre 2020) A tre settimane dal voto sul referendum che taglia i parlamentari, il 41,2% degli italiani afferma di non sapere ancora come comportarsi: se astenersi o se schierarsi per il sì o per il no. E’ quanto emerge dai Sondaggi elettorali Euromedia Research realizzati per La Stampa il 31 agosto. A votare sì per la riduzione dei parlamentari è il 42% mentre i no sono il 15,8%. “Sui voti validi – commenta Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia – si tradurrebbe in un 72,7% contro il 27,3%. Una distanza importante che mostra tuttavia nell’arco degli ultimi 6 mesi una flessione del Sì di quasi 10 punti percentuali”.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi ... Leggi su termometropolitico

