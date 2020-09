Solo gli italiani si ammalano di "colpo d'aria": ora come lo distinguiamo dal Covid? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tempo dei malanni di stagione è alle porte, ma stavolta non sarà come le altre. Ci sentiremo tutti presunti Covid-19, anche per un semplice mal di gola? La ripresa, ormai quasi totale, delle attività sta mettendo in luce la condizione di coloro che durante questi ultimi mesi sono stati sopraffatti dall’ipocondria post-pandemia e dalla paura di contagiarsi.Se durante il lockdown e le fasi immediatamente successive, i timori erano stati gestibili, ora arriva la fase più difficile. Complice l’avvento della “cattiva stagione” e dei piccoli problemi di salute ad essa connessi, l’allarmismo può affacciarsi come uno spettro sulla vita di ognuno di noi. In un articolo pre-pandemia del dicembre 2019, la Bbc ironizzava sul fatto che gli italiani ... Leggi su huffingtonpost

sscnapoli : Domanda: sono bidoni puliti o sporchi ? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono… - CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - marcofurfaro : Parla solo di migranti perché della vita degli italiani non sa nulla. Non saper distinguere tra utile e fatturato d… - piovo_ : @BeataVergineMa5 Li sto leggendo... Stanno dando la colpa alla 'giustizia a orologeria' e ai giornalisti brutti e c… - abellina : RT @CarloCalenda: Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di proprio. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo gli Solo gli italiani si ammalano di "colpo d'aria": ora come lo distinguiamo dal Covid? L'HuffPost Orvietana: il presidente Biagioli dà il via tra dubbi, certezze e delusioni

L’Orvietana 2020/21, costruita dalla 2C (Cioci – Ciccone), è al lavoro. Il semaforo verde l’ha dato il Presidente, Roberto Biagioli, dando il via ad un treno del quale non si conoscono le possibili fe ...

L’Olio di Puglia e il sottocosto che danneggia gli extravergini. Il nuovo Igp nato per valorizzare la produzione pugliese

È nato nel momento sbagliato, l’Olio di Puglia Igp. Pochi mesi dopo l’approvazione nel dicembre 2019, l’ultimo extravergine italiano con un’indicazione geografica protetta è stato travolto dalla pande ...

L’Orvietana 2020/21, costruita dalla 2C (Cioci – Ciccone), è al lavoro. Il semaforo verde l’ha dato il Presidente, Roberto Biagioli, dando il via ad un treno del quale non si conoscono le possibili fe ...È nato nel momento sbagliato, l’Olio di Puglia Igp. Pochi mesi dopo l’approvazione nel dicembre 2019, l’ultimo extravergine italiano con un’indicazione geografica protetta è stato travolto dalla pande ...