Skoda Enyaq iV - Svelata la Suv elettrica: ecco tutte le versioni, le foto e i dati ufficiali (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Skoda ha pubblicato le foto e le specifiche definitive della Enyaq iV, la prima elettrica del marchio basata sulla piattaforma Meb della Volkswagen (impiegata per la ID.3 e la ID.4) e dotata di caratteristiche assai peculiari: alcune sono già state esaminate nellanteprima pubblicata a maggio, la quale, però, non rivelava appieno gli interni e lo spazio a bordo, da sempre uno dei punti di forza delle auto costruite a Mladá Boleslav. Dalle immagini del modello definitivo s'intuisce il grande lavoro fatto sul design, sullutilizzo dei centimetri a disposizione e pure sui giochi di luce: lo testimonia la griglia del radiatore con 130 Led che brillano come gioielli (per fortuna, ordinabili a richiesta).Il giusto mezzo. La Enyaq, il cui nome deriva da unespressione in gaelico che ... Leggi su quattroruote

fabiocavagnera : RT @motorionline: #SkodaEnyaqiV: le prime foto spia ed informazioni della versione coupé, in arrivo tra pochi mesi - motorionline : #SkodaEnyaqiV: le prime foto spia ed informazioni della versione coupé, in arrivo tra pochi mesi… - crazy_gianni : Skoda ENYAQ iV, il SUV boemo 100% elettrico con tanta autonomia - lordwiko : @Sundalborg @disinformatico Kia e-niro. 38.000 a listino, con sconti concessionaria, incentivi nazionali e regional… - BKTPGroup : #Nuova Skoda Enyaq iV 2021, Dati tecnici e Design del SUV elettrico - -