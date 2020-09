Silvio Berlusconi positivo al Covid: il tampone al rientro dalla Sardegna (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Lo comunicano fonti di Forza Italia. È asintomatico e si trova in isolamento nella sua residenza ad Arcore dove trascorrerà la quarantena. Come lui anche i due figli Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 anni, che ha avvertito sintomi durati un paio di giorni. Il suo medico, il prof. Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato che l’ex premier 84enne “è asintomatico ed è in isolamento domiciliare, come da disposizioni regionali”. “Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i ... Leggi su quifinanza

