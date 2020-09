Silvio Berlusconi positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) . Zangrillo: “E’ asintomatico”. MILANO – Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. A confermare la notizia ai microfoni dell’AdnKronos è il professor Alberto Zangrillo: “E’ asintomatico e in isolamento a domicilio. E’ stato sottoposto al tampone per un recente soggiorno in Sardegna”. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Sport_Mediaset : #Milan-#Monza, tutto pronto al Meazza: #Massaro e #Baresi già in campo. Silvio #Berlusconi e Adriano #Galliani torn… - chrebrakn : RT @you_trend: ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - mario_benito : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi positivo al Covid Il Messaggero Coronavirus, Berlusconi positivo: "E' asintomatico"

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...

“Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: è asintomatico in isolamento a domicilio”

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e ...

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e ...