Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus dopo l’incontro con Flavio Briatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Secondo Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele che ha curato a lungo la salute dell’ex premier, il leader di Forza Italia è asintomatico. Al momento si trova nella sua residenza di Arcore, dove passerà il suo periodo di isolamento. Berlusconi si è sottoposto al tampone … L'articolo Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus dopo l’incontro con Flavio Briatore proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus. Il nuovo tampone, dopo quelli negativi di qualche giorno fa, per verificare lo stato di salute del presidente di Forza Italia, dopo la vacanza in ...“Berlusconi mi ha dato subito il via libera per l’acquisto a titolo definitivo di Carlos Augusto dal Corinthians. Mi ricorda molto Serginho“ ha detto Galliani parlando del terzino sinistro brasiliano, ...