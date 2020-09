Silvio Berlusconi ha il covid 19: in isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di pochissimi minuti fa il comunicato stampa che informa dell’attuale condizione di salute di Silvio Berlusconi. Il suo staff ha fatto sapere che, dopo il test effettuato, il Cavaliere è risultato positivo al coronavirus. C’era stata grande apprensione, dopo la notizia della positività di Flavio Briatore al covid 19, visto che nei giorni precedenti all’esito del tampone, aveva incontrato tra gli altri anche Silvio Berlusconi in Sardegna. E oggi arriva una notizia che qualcuno, aveva forse predetto. Berlusconi non è in ospedale, le sue condizioni di salute sono buone ma, come è giusto che sia, anche lui starà in quarantena in attesa di guarire. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un ... Leggi su ultimenotizieflash

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - BITCHYFit : Silvio Berlusconi positivo al CoronaVirus – i dettagli - eleitaliana : RT @ultimenotizie: Silvio #Berlusconi positivo al #Covid19: l'ex premier è risultato positivo al tampone, è asintomatico e in isolamento do… -