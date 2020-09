Silvio Berlusconi ha il coronavirus, la notizia comunicata poco fa: le condizioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pessima notizia per l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il politico è infatti risultato positivo al tampone ed è dunque affetto dal coronavirus. A confermarlo è l’agenzia giornalistica Adnkronos, che ha riportato alcune dichiarazioni del professor Alberto Zangrillo: “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. Lui è stato sottoposto a tampone per un recente soggiorno in Sardegna”. Ricordiamo che in una foto era anche apparso insieme a Briatore, anche lui contagiato. Sabato 29 agosto le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale dove l’imprenditore settantenne proprietario del Billionaire era stato ricoverato domenica scorsa (anche se la notizia si è diffusa solo lunedì), ... Leggi su caffeinamagazine

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Quot_Molise : Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 | - lorepregliasco : RT @matteorenzi: Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus -