Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto un comunicato di Forza Italia, il partito di cui è tuttora presidente. Al momento Berlusconi si trova ad Arcore, dove ha iniziato un periodo di Leggi su ilpost

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - KazHumphries : RT @SkyNews: Silvio Berlusconi: Former Italy PM tests positive for coronavirus - formichenews : Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. Le foto prima dell’isolamento ad Arcore ???? -