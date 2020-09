Sileri (viceministro alla Salute): “Necessario fare il vaccino antinfluenzale, rischio sovrapposizione sintomi con Covid-19” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “È giusto e necessario, quest’anno, fare il vaccino antinfluenzale“, perché in caso contrario “il rischio è quello di una sovrapposizione dei sintomi col Covid-19“. A dirlo, ospite di 24Mattino, su Radio24, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. Di fronte a una maggiore richiesta da parte delle persone di vaccinazioni contro l’influenza, Sileri ha dichiarato che “siamo pronti a comprare nuove dosi. Siamo ai primi di settembre e c’è tempo per provvedere a ulteriori dosi, tutte le Regioni sono attrezzate per questo e la campagna di vaccinazione inizierà in anticipo rispetto agli anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

