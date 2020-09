Sicilia, Una Scuola ha Trovato il Modo per Evitare La DaD (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una Scuola Siciliana, precisamente il Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Palermo, è riuscita a trovare una maniera per Evitare la DaD ed altri disagi per gli studenti. La dirigente scolastica Anna Maria Catalano si è impegnata per garantire il normale svolgimento delle lezioni. In un’intervista de “La Repubblica”, spiega: “Tutti a Scuola dunque, ma, finché non arrivano i banchi monoposto, solo per due ore, con le classi che si divideranno in due e i docenti che a distanza di un’ora ripeteranno la stessa lezioni”. “Tutti a Scuola ma senza ricreazione e con la sanificazione dei locali tra un turno e un altro. Il resto delle ore si recupererà il pomeriggio, da casa, al pc, ma non solo e non sempre con lezioni ... Leggi su youreduaction

