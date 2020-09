Siamo quasi arrivati a 26 milioni di infezione da nuovo coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Dal galoppo al trotto, ma la pandemia di nuovo coronavirus non si ferma. Nel mondo si superano i 25,7 milioni di casi (con 857.263 decessi), oltre 6 milioni solo negli Stati Uniti – di gran lunga la nazione più colpita da Sars-Cov-2. Asia e Europa, sebbene i contagi stiano aumentando rispetto ai mesi estivi, tengono duro. Obiettivo per tutti è scongiurare nuovi lockdown. Europa Dopo il picco epidemico, l’aumento delle temperature e la bella stagione sembravano aver riportato il sereno in ogni senso: tasso di infezione da Sars-Cov-2 nettamente diminuito, tant’è che in molti Paesi (complici forse certe dichiarazioni di alcuni esperti) la percezione del rischio è calata al punto da spingere verso un ritorno alla normalità del ... Leggi su wired

Assai più probabile, però, è che il controllo sulla diffusione del coronavirus si sia ottenuto attraverso l’imposizione ... da soli i 6 milioni di casi dall’inizio della pandemia, quasi un quarto del ...

Operazione “Las Vegas”, sequestri per quasi 9 milioni alla famiglia delle slot: perquisizioni in Brianza

Il sequestro è stato operato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero riscontrato una sproporzione tra il reddito dichiarato e il patrimonio ...

