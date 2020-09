Si sblocca il mega aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite in Europa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si torna a parlare finalmente di Huawei Mate 20 Lite in Europa, almeno per quanto riguarda il suo sviluppo software. Tutto nasce da una patch estremamente importante che aveva fatto la sua prima apparizione sul mercato a fine luglio, come vi abbiamo riportato con un articolo in merito, salvo poi scomparire dalla circolazione. Ebbene, secondo le informazioni trapelate di recente, pare che finalmente il produttore asiatico sia pronto per la piena distribuzione dell’upgrade. Un importante aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite è nuovamente disponibile Alcuni dettagli sul tanto discusso aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite sono stati forniti in queste ore da ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : sblocca mega Si sblocca il mega aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite in Europa OptiMagazine Pokémon GO, in arrivo un evento per le megaevoluzioni; supporto per Android 5, alcune versioni di iOS e iPhone interrotto ad ottobre

Per celebrare l’arrivo delle megaevoluzioni nel titolo, di cui abbiamo parlato ampiamente in una guida dedicata, Niantic ha svelato i suoi piani per il prossimo evento di Pokémon GO, totalmente dedica ...

Pokémon GO: arriva l'evento sulle Megaevoluzioni, Mega Pidgeot tra le ricompense

Da domani le Megaevoluzioni saranno ufficialmente disponibili in Pokémon GO e il loro lancio verrà accompagnato da una serie di interessanti eventi settimanali che permetteranno agli allenatori di tut ...

Per celebrare l’arrivo delle megaevoluzioni nel titolo, di cui abbiamo parlato ampiamente in una guida dedicata, Niantic ha svelato i suoi piani per il prossimo evento di Pokémon GO, totalmente dedica ...Da domani le Megaevoluzioni saranno ufficialmente disponibili in Pokémon GO e il loro lancio verrà accompagnato da una serie di interessanti eventi settimanali che permetteranno agli allenatori di tut ...