Sfregio della peggior Ferrari di sempre ai suoi tifosi: Mugello, quanto costano i biglietti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Periodo nero per la Ferrari. Non solo le performance, ridicole, sui circuiti di Formula 1. Non solo le bizze di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Non solo un Mattia Binotto sempre più in difficoltà. Ora, ci si mette anche un grottesco scivolone in vista del Mugello, Gran Premio numero mille nella storia di Maranello. Per l'occasione, sottolinea Il Giornale, verranno messi in vendita infatti soltanto 3mila biglietti: il coronavirus, infatti, riduce il pubblico ai minimi termini. E dove sta lo scivolone? Presto detto: i biglietti per la gara che si disputerà il 13 settembre costeranno la bellezza di 1.200 euro. Nel dettaglio, per la domenica si va da un minimo di 750 euro a tagliando per le tribune 58 o Materassi ai 1.200 euro per la Poltronissima Pit Lane in Tribuna Centrale. ... Leggi su liberoquotidiano

