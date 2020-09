Sesso e droga, chi è l'ex candidato nell'inchiesta su "Villa inferno" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo  Sesso in cambio di cocaina": i verbali delle orge a Bologna La 'Villa inferno' della Bologna beneNei guai otto professionisti, ai domiciliari un ex candidato della Lega Credo siano almeno sei anni che non ci sentiamo. Luca Cavazza, una delle otto persone coinvolte nell’inchiesta bolognese su droga e baby prostituzione, è stato tra i miei compagni di squadra a basket city. Allenamenti alla palestra Alutto in via dell’Arcoveggio, proprio dietro all’ippodromo cittadino, e partite di serie C nello stesso scenario: pochi spettatori sugli spalti e l’estrazione del Bingo che oltrepassava le mura dello stabile. Basta solo questo per poter dire “lo ... Leggi su ilgiornale

Tg3web : Festini a base di sesso e droga con ragazze minorenni a Bologna. Finisce ai domiciliari anche Luca Cavazza, ex cand… - HuffPostItalia : Dentro 'Villa Inferno'. Festini con minori, sesso e droga. Arrestato candidato leghista - SkyTG24 : Bologna, presunti festini con droga e sesso con minori: ai domiciliari ex candidato Lega - croazia1 : @michtrim Orge di CIBO DROGA SESSO e POTERE questa è la cultura salviniana - roberto474849 : RT @fasulo_antonio: 'Casa Cavazza?' 'Sì' 'Scusi lei è ai domiciliari per i festini di droga e sesso con le minorenni?' #Salvinisomaro #Sal… -