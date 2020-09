Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 24 al 28 Agosto 2020, complessivamente 250 azioni ordinarie pari allo 0,001% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,22 euro per un controvalore pari a 555,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.434.560 azioni proprie pari al 4,51% del capitale sociale. Intanto, a Milano, si contrae la performance di Servizi Italia con i prezzi allineati ... Leggi su quifinanza

infocamere : ?? #Spid per tutto! 'Dimissioni volontarie con Spid' @dcirioli su @ItaliaOggi #identitadigitale per servizi… - BI_Italia : Come mai #Londra ha accusato il colpo più degli altri? - PaoloCaioni : RT @marcodimaio: La Germania conferma: #Navalny è stato avvelenato con il Novichok, usato spesso dai servizi segreti russi, anche contro Sk… - Renzoseccia : RT @marcodimaio: La Germania conferma: #Navalny è stato avvelenato con il Novichok, usato spesso dai servizi segreti russi, anche contro Sk… - aleappo53 : RT @marcodimaio: La Germania conferma: #Navalny è stato avvelenato con il Novichok, usato spesso dai servizi segreti russi, anche contro Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia, operazioni su azioni proprie Teleborsa Servizi Italia, operazioni su azioni proprie

(Teleborsa) - Servizi Italia, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 24 al 28 Agosto 2020, c ...

Dl Covid, bagarre in Aula. Il M5S si spacca e il governo pone la fiducia

Ancora scontri alla Camera, dove stavolta si è scatenata una furiosa polemica dopo che il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto legge Covid. Una mossa arrivata in seguito a forti segnali d ...

(Teleborsa) - Servizi Italia, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 24 al 28 Agosto 2020, c ...Ancora scontri alla Camera, dove stavolta si è scatenata una furiosa polemica dopo che il governo ha deciso di porre la fiducia sul decreto legge Covid. Una mossa arrivata in seguito a forti segnali d ...