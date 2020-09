Serie A, si riparte: svelato il calendario della stagione 2020/21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nessuna cerimonia, niente strette di mano e interviste post-evento. Una diretta streaming ha svelato il calendario della nuova Serie A, che riparte il 19 settembre. Di seguito tutti gli incroci delle 19 giornate di campionato: 1° GIORNATA (19/09/2020 – 30/01/2021) Benevento – Inter Fiorentina – Torino Genoa – Crotone Juventus – Sampdoria Lazio – Atalanta Milan – Bologna Parma – Napoli Sassuolo – Cagliari Udinese – Spezia Verona – Roma 2a GIORNATA BOLOGNA-PARMA CAGLIARI-LAZIO CROTONE-MILAN INTER-FIORENTINA NAPOLI-GENOA ROMA-JUVENTUS SAMPDORIA-BENEVENTO SPEZIA-SASSUOLO TORINO-ATALANTA VERONA-UDINESE 3a ... Leggi su italiasera

Appena sfornato il calendario della SERIE A 2020/21, gli azzurri di Gattuso esordiranno al Tardini di Parma contro i ducali. Alla terza giornata ci sarà la super sfida contro la Juventus allo Stadium ...