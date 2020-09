Serie A: Parma-Napoli alla prima giornata, la Juve già alla terza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Napoli ricomincia da Parma. Gli azzurri giocheranno in trasferta il primo match della nuova stagione in programma il 19 settembre. La Lega Calcio ha reso noto il calendario del prossimo campionato. Questa è la prima giornata: UDINESE-SPEZIA FIORENTINA-TORINO GENOA-CROTONE SASSUOLO-CAGLIARI MILAN-BOLOGNA Parma-Napoli VERONA-ROMA JuveNTUS-SAMPDORIA BENEVENTO-INTER LAZIO-ATALANTA Il Napoli poi affronterà il Genoa alla seconda, ma già la Juventus alla terza, il 4 ottobre a Torino. Dopo la pausa altro big match, in casa contro l’Atalanta, il 18 ottobre. Gli azzurri affronteranno poi in Serie Benevento, ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Calciomercato | Ancora nessun accordo con il #Besiktas: sondaggio di #Parma e #Genoa per #Santon - jpgotw : RT @BianconeriZone: Serie A schedule: Juve - Sampdoria Roma - Juve Juve - Napoli Crotone - Juve Juve - Verona Spezia - Juve Lazio - Juve… - DaRealSlimSulis : RT @TeamMilanAC: Serie A 2020/21 Fixtures ??? Bologna ?? Crotone ??? Spezia ?? Inter ??? Roma ?? Udinese ??? Hellas Verona ?? Napoli ??? Fio… - Guidobaldo29 : RT @BianconeriZone: Serie A schedule: Juve - Sampdoria Roma - Juve Juve - Napoli Crotone - Juve Juve - Verona Spezia - Juve Lazio - Juve… - Priambodooo : RT @TeamMilanAC: Serie A 2020/21 Fixtures ??? Bologna ?? Crotone ??? Spezia ?? Inter ??? Roma ?? Udinese ??? Hellas Verona ?? Napoli ??? Fio… -