Serie A. Inter favorita per lo Scudetto. Juve tentenna. Napoli e Milan Champions. Roma e Lazio in Europa League. Atalanta flop (Di mercoledì 2 settembre 2020) Comincia la Serie A 2020-2021. Al tempo del Covid-19 la Serie A continua a proporre uno dei suoi riti estivi più attesi: la compiLazione del calendario. Dal 19 settembre al 23 maggio, le formazioni di Serie A si contenderanno Scudetto, posti Champions ed Europa League, salvezza. In tempi normali, lo svelamento del campionato di Serie A avrebbe innescato anche i programmi dei tifosi che avrebbero potuto programmare le trasferte al seguito della squadra del cuore, oppure liberare da ogni impegni i giorni riservati alle gare casalinghe. Purtroppo non sappiamo ancora quando i tifosi potranno tornare sugli spalti della Serie A, anche se l’ottimo esperimento condotto dal Napoli a Castel di ... Leggi su optimagazine

