Serie A: il Napoli debutta a Parma, alla terza c’è la Juve. Il calendario completo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato presentato il nuovo calendario di Serie A e per la prima volta unicamente digital. Svelato il calendario del Napoli 2020/21. Si parte subito con la trasferta di Parma alla prima giornata. La Juve di Pirlo debutta contro la Samp, mentre l’Inter trova il Benevento neopromosso di Inzaghi. Ecco la prima giornata (19 settembre, ritorno 31 gennaio): UDINESE-SPEZIA FIORENTINA-TORINO GENOA-CROTONE SASSUOLO-CAGLIARI MILAN-BOLOGNA Parma-Napoli VERONA-ROMA JuveNTUS-SAMPDORIA BENEVENTO-INTER Seconda giornata (27 settembre, ritorno 7 ... Leggi su anteprima24

