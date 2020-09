Serie A, il calendario della stagione 2020/21: Juventus al via con la Sampdoria, il derby di Milano alla quarta giornata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nasce la nuova Serie A. Il 2 settembre s’è tenuto il sorteggio del calendario della prossima stagione. La Juventus campione in carica affronterà in casa la Sampdoria nella prima giornata del campionato 2020/2021. Il Milan ospiterà il Bologna, il Napoli andrà a Parma e la Roma a Verona. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno invece posticipate. Tra i big match, da segnalare Juventus-Lazio alla settima giornata, Inter-Juventus alla diciottesima, insieme con il derby di Roma. Quello della Madonnina tra Inter e Milan sarà alla quarta. I derby ... Leggi su open.online

