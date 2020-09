Serie A 2020-2021: il calendario ufficiale. Inter-Juventus alla 18°. Il derby di Milano alla 4° (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo aver definito le date della nuova stagione e i vari turni di campionato, infrasettimanali e soste, la Serie A ha definito anche il nuovo calendario delle varie giornata per la stagione 2020-2021. Alle 12 in scena il sorteggio con la definizione di tutte le giornate con gli accoppiamenti. Si parte domenica 20 settembre, si finisce domenica 23 maggio. Tre le soste per la Nazionale: 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. Saranno ben sei i turni infrasettimanali, ma nessuno si giocherà prima di dicembre. Squadre in campo mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. La Coppa Italia entrerà nel vivo a gennaio: ottavi il 13 e il 20, quarti il 27, semifinali il 10 ... Leggi su itasportpress

