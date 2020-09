Serie A 2020/2021, il calendario dell’Inter: esordio con Benevento, Fiorentina alla seconda. Derby col Milan alla quarta Juventus alla penultima (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ecco il calendario della Serie A 2020/2021 dell’Inter E’ stato svelato da poco il calendario della Serie A 2020/2021 che partirà il prossimo 19 settembre con la prima giornata, mentre l’Inter esordirà una settimana dopo, visto che ha terminato la stagione 2019/2020 solo il 21 agosto scorso. Ecco il calendario dei nerazzurri: 1° giornata Benevento vs Inter2° giornata Inter vs Fiorentina 3° giornata Lazio vs Inter4° giornata Inter vs Milan 5° giornata Genoa vs Inter6° giornata Inter vs Parma 7° giornata Atalanta vs Inter8° giornata Inter vs Torino 9° giornata Sassuolo vs ... Leggi su intermagazine

