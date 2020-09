Senatore leghista Pittoni contestato e allontanato dalla manifestazione dei precari della scuola: “No strumentalizzazioni dei partiti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Senatore della Lega, Mario Pittoni, è stato allontanato dalla manifestazione dei precari della scuola. Nel pomeriggio gli insegnanti hanno protestato sulla scalinata del ministero dell’Istruzione per chiedere assunzioni e stabilizzazioni. Al suo arrivo Pittoni è stato contestato al grido di “fuori la Lega dalla piazza“. Qualcuno altro ha urlato: “Noi siamo antirazzisti e per la Costituzione. La Lega ha votato la riforma Gelmini”. Dopo alcuni momenti di tensione, anche tra gli stessi manifestanti, una parte dei docenti ha si è fermata a dialogare con il leghista a presidente della commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano

