“Sei bellissima!”. Elodie, addio alle treccine: il nuovo look fa centro ed è esplosione di like (Di mercoledì 2 settembre 2020) Avvistati in barca qualche giorno fa a Taormina, Elodie e Marracash si sono adesso spostati a Venezia. In queste settimane i due erano finiti al centro del gossip per una presunta crisi, poi ci aveva pensato la cantante a spegnere il rumor con una foto pubblicata sui social. Lui con in mano un calice di vino e sorridente. Una bella immagine della coppia che, come detto, ha fatto volare via le voci di crisi che si erano diffuse nell’ultimo periodo. Tanti i like e i commenti dei fan al post, compresi anche quelli di alcuni amici vip come Daniele Scardina ed Elisa, che scrive: “Meravigliosi”.



Solo qualche giorno fa l’ex concorrente di Amici aveva postato un video insieme alla nonna Marise (dalla quale derivano le sue origini creole): nel filmato si vedevano le due, in costume, mentre ballavano a bordo di una ... Leggi su caffeinamagazine

Danielmadrid09 : @doppiav86102783 Ciao buon pomeriggio! sei molto bella nella tua foto! Sei bellissima! piacere di conoscerti! bella… - ciaosonomenni : @Nicknameless_ E invece sei bellissima! - akshsoab : CERTO SEI UN PO' CESSA DENTRO COME TUTTI GLI ALTRI PER QUANTO RIGUARDA YU MINGYE mi pare PERÒ ALMENO SEI BELLISSIMA - bevsidewatson : @iperuranio__ ciao sei bellissima ???? - unaperson4acas : @auroraxlou Sei bellissima???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei bellissima” Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera