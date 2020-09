Segni di fuoco: pregi e difetti (Di mercoledì 2 settembre 2020) I Segni di fuoco sono indubbiamente i coraggiosi dello zodiaco, i cuor di leone senza timori di nulla e nessuno, pronti a tutto pur di difendere ciò in cui credono, se stessi e le persone che amano. Hanno dei grandi slanci e in loro compagnia non ci si annoia mai, ma presentano, di contro, dei difetti – come tutti del resto – di cui bisogna tener conto, sia nello scegliere un nativo del segno come partner, sia nello sceglierlo come collega di lavoro. Vediamo, quindi, quali sono pregi e difetti dei tre Segni di fuoco. 1)Ariete pregi. Coraggioso, sempre pronto alla sfida, non teme nulla e nessuno, non ha paura di affrontare nuovi obiettivi e traguardi, risponde sempre presente agli appelli della vita. Si distingue anche nelle situazioni ... Leggi su giornal

Alexandergds_ : @stronzagds Io non vado proprio d'accordo con i segni di fuoco in generale - krystalmoreaux : questa sensazione non potranno mai provarla i segni di fuoco - afinrojuorn : @sparkIes__ Perché sono due segni di fuoco tosti e io lo dico sempre che il sagittario è quello più wild dello zodi… - LuciaLaVita1 : RT @Romy_kitty1: Denuncia nella quale gli amici cani nemmeno sono nominati. Prove limitate ad ossa animali presenti accanto ai segni di un… - Romy_kitty1 : Denuncia nella quale gli amici cani nemmeno sono nominati. Prove limitate ad ossa animali presenti accanto ai segni… -