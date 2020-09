Seggi Elettorali Nelle Scuole, La Critica di Burioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il virologo Roberto Burioni scrive la sua opinione in merito ai Seggi Elettorali Nelle Scuole su “Medical Facts”. Burioni dichiara che è imbarazzante che non si sia trovata soluzione a questo problema. Non si dovrebbe votare negli istituti scolastici “e luoghi alternativi dovrebbero essere da tempo identificati in modo da non intralciare ulteriormente una già tribolata attività scolastica“. “Fregarsene vuole dire tenere in poco conto l’importanza dell’istruzione che, a mio giudizio, dopo la salute, è la cosa più importante che esista” conclude. Leggi su youreduaction

valeriafedeli : Un’importante iniziativa che riconosce valore alla ripartenza della #scuola ma anche una scelta strutturale per il… - franco_dimuro : RT @Moonlightshad1: E' vero, non si dovrebbe votare nelle scuole. Ci sono un'infinità di posti che si potrebbero attrezzare per ospitare i… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: E' vero, non si dovrebbe votare nelle scuole. Ci sono un'infinità di posti che si potrebbero attrezzare per ospitare i… - Moonlightshad1 : E' vero, non si dovrebbe votare nelle scuole. Ci sono un'infinità di posti che si potrebbero attrezzare per ospitar… - Dany14601051 : @nzingaretti Talmente prioritaria che si riparte il 14 e si chiude 21 e 22 perché, oltre a non programmare le elezi… -