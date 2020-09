Seat Music Awards, Vanessa Incontrada radiosa in nero sorprende tutti (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’attesissima serata dedicata alla Musica è finalmente arrivata: Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno condotto il primo appuntamento dei Seat Music Awards, nella splendida cornice dell’Arena di Verona. E con loro, sono saliti sul palco tantissimi ospiti speciali. Per la 14esima edizione della kermesse canora, in onda in prima serata su Rai1, si è scelta una formula molto particolare: nessuna premiazione, bensì un evento interamente dedicato alla Musica e al divertimento, ma anche alla beneficenza. Quest’anno, il settore dello spettacolo è stato messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, e sono diversi gli appuntamenti volti a raccogliere fondi da destinare a tutti ... Leggi su dilei

