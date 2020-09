Sea Watch 4 a Palermo, a breve trasbordo dei 353 migranti su nave Allegra (Di mercoledì 2 settembre 2020) PALERMO – La ‘Sea Watch 4′ e’ entrata nella rada di Palermo, dove ad attenderla c’era la nave-quarantena della Gnv ‘Allegra’. A breve iniziera’ il trasbordo dei 353 migranti presenti sull’imbarcazione della Ong, che verranno trasferiti sulla ‘Allegra’. Le operazioni sono seguite dalle motovedette della Guardia costiera. Leggi su dire

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - HuffPostItalia : Sea Watch verso Palermo con 353 a bordo. Salvini: 'Se sbarcano denuncio il Governo'

