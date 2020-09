Scuola, le ‘punizioni’ previste per chi non indossa la mascherina. E scoppia il caos (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cambiano i tempi, cambiano le ‘punizioni’ e il modus operandi degli educatori. Sorprende per stranezza e fa riflettere per il contesto in cui ci troviamo, ma è vero. All’istituto tecnologico Volta di Perugia, il più grande dell’Umbria, che conta 1800 studenti, le proposte per esortare gli alunni all’utilizzo prudente della mascherina prendono il volo come aeroplanini di carta. “Voto in condotta più basso in pagella, sanzioni disciplinari sino alla sospensione, due interrogazioni ogni mattina per tre giorni…” Vale un po’ ovunque. In questi giorni gli Istituti riscrivono il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti disciplinari. Quest’anno la tolleranza è zero. La situazione porta i presidi ad adottare una linea dura. “Non indossare la ... Leggi su ilparagone

