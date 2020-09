Scuola, i sindaci vogliono abolire le chat Whatsapp delle mamme: le, finte, ordinanze (Di mercoledì 2 settembre 2020) commenta Un'ordinanza che impone 'alle mamme, zie e nonne il divieto di utilizzo degli attuali gruppi nonché il divieto assoluto di creare nuovi cosiddetti 'gruppi mamme' o analoghi', pena 'il ... Leggi su tgcom24.mediaset

socialmiliac : Scuola, i sindaci vogliono abolire le chat Whatsapp delle mamme: le (finte) ordinanze - Sonia_La_Farina : ??A chiederlo sono i sindaci dei comuni interessati: «Inaspettatamente e in un solo giorno si sono registrati numero… - MarioGuglielmi : Scuola in Liguria, Rixi (Lega): “necessaria deroga per scuola bus entroterra: sindaci abbandonati” - Rivierapress24 : Scuola in Liguria, Rixi (Lega): “necessaria deroga per scuola bus entroterra: sindaci abbandonati” - GazzettaDelSud : Riavvio della #scuola, il prefetto convoca i presidi e i sindaci dei comuni disagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sindaci Scuola, i sindaci vogliono abolire le chat Whatsapp delle mamme: le (finte) ordinanze TGCOM Salvini a Rovato: «La Azzolina a casa su un banco a rotelle»

«Siamo l’unico paese occidentale dove ancora non si capisce nulla sulla scuola. Stanno litigando addirittura su chi deve misurare la febbre prima di entrare in classe. Come il governo ha trovato i sol ...

Rapallo: il Nido San Girolamo pronto a iniziare l’anno

La scuola paritaria Nido San Girolamo di Rapallo è pronta ad iniziare il nuovo anno scolastico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid. Anche grazie all’impegno profuso da insegnanti e ...

«Siamo l’unico paese occidentale dove ancora non si capisce nulla sulla scuola. Stanno litigando addirittura su chi deve misurare la febbre prima di entrare in classe. Come il governo ha trovato i sol ...La scuola paritaria Nido San Girolamo di Rapallo è pronta ad iniziare il nuovo anno scolastico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid. Anche grazie all’impegno profuso da insegnanti e ...