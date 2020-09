Scuola, Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI (Di mercoledì 2 settembre 2020) In attesa di un vaccino contro il Covid-19, per l’autunno-inverno 2020/2021 possiamo contare sul vaccino antinfluenzale. Chiaramente non è la stessa cosa, ma il vaccino contro l’influenza può comunque giocare un ruolo fondamentale nel contrasto alla pandemia: da un lato, può rendere più semplici le diagnosi e la gestione dei casi sospetti; dall’altro, studi scientifici rilevano che questa forma di prevenzione abbassa statisticamente le probabilità di contagio da SARS-CoV-2. Per questo TPI ha deciso di lanciare una campagna per chiedere al Governo e alle Regioni di promuovere una vaccinazione antinfluenzale di massa, con riguardo in particolare al mondo della Scuola. David Parenzo: “Non possiamo ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Governo Scuola, attesa per il nuovo vertice tra governo e Regioni: autocertificazioni come in aeroporto? TGCOM Folchini: "Il 14 settembre sarà il caos nelle scuole, ma non per colpa della Regione Veneto"

ROVIGO - “La preoccupazione delle famiglie per la riapertura delle scuole è giustificata: non ci sono informazioni certe relative alle modalità di ripresa in sicurezza” afferma Cristina Folchini, cand ...

La strategia anti-Covid non cambia. Speranza: "In vantaggio sugli altri"

I casi crescono (+1.326) in linea con l'aumento dei tamponi. Il ministro in Parlamento: nel prossimo Dpcm confermate le misure di contrasto, ma "il quadro europeo è deteriorato". Chiede "unità" sulla ...

